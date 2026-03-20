A Milano, nell’aula bunker di San Vittore, è iniziato il processo contro la mafia lombarda. Il nuovo pentito, Gioacchino Amico, ha testimoniato contro alcuni boss attivi nel Nord Italia, affermando che in libertà ci sono persone molto violente. La testimonianza è stata ascoltata davanti ai giudici che devono fare luce su questa organizzazione criminale.

Milano, 20 marzo 2026 – Nell’aula bunker davanti al carcere di San Vittore, ha preso il via il maxi processo a carico di 45 imputati sulla alleanza tra esponenti delle tre mafie, Cosa Nostra, ‘Ndrangheta e Camorra, per fare affari in Lombardia, scaturito dalla maxi inchiesta ’Hydra’ della Dda e dei carabinieri del Nucleo investigativo. Indagine che ha già portato, il 12 gennaio, a 62 condanne, con rito abbreviato, per altrettanti imputati a pene fino a 16 anni. Ieri l’udienza è stata dedicata alla costituzione delle parti. Il pranzo "vertice" fra boss dei clan infiltrati in Lombardia ripreso a loro insaputa "Immanente mafiosità” Il “concetto... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Hydra, processo alla mafia lombarda: il nuovo pentito Gioacchino Amico contro i boss al Nord, “in libertà c’è gente molto feroce”

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Processo Hydra: si pente Gioacchino Amico, considerato uno dei 'fondatori' del Consorzio #hydra #mafia #cosanostra #camorra #ndrangheta #csm #lombardia #consorzio - facebook.com facebook

C’è un nuovo pentito nel procedimento «Hydra» sulla presunta alleanza tra esponenti delle tre mafie in Lombardia ed è Gioacchino Amico x.com