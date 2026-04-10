A Salerno, il Teatro Genovesi ospiterà domenica 12 aprile 2026 alle 19 la rappresentazione di Nunca Mas, uno spettacolo del Gruppo di Attività Teatrali Peppino Mancini di Fasano. La pièce affronta il tema dei 40.000 desaparecidos, con un focus sulla storia e le vicende di persone scomparse. L'evento si svolge nel contesto di un'iniziativa dedicata a ricordare questo episodio storico.

Il palcoscenico del Teatro Genovesi a Salerno ospiterà domenica 12 aprile 2026, alle ore 19, la rappresentazione di Nunca Mas, opera del Gruppo di Attività Teatrali Peppino Mancini di Fasano. L’evento chiude il Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno, proponendo un dramma psicologico incentrato sulla ricerca della verità riguardo ai circa 40.000 desaparecidos scomparsi in Argentina durante gli anni ’70 e ’80. Memoria storica e teatro civile: l’inchiesta di Nahuel Echeverri. La trama si sviluppa all’interno di una redazione situata nella periferia di Buenos Aires, dove il protagonista, il giornalista Nahuel Echeverri, conduce indagini sulle persone scomparse sotto la dittatura militare argentina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, il teatro svela il mistero dei 40.000 desaparecidos

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