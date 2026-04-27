Madrid Open Darderi si ferma al terzo turno | Cerundolo vince in due set

Al Madrid Open, il giocatore italiano ha concluso la sua gara al terzo turno, dopo aver perso in due set contro l’argentino. Il punteggio finale è stato di 6-2 e 6-3, con la partita che si è conclusa in poco più di un’ora. L’avversario ha conquistato la vittoria in modo diretto e senza grandi difficoltà.

L’azzurro esce dal Masters 1000 di Madrid sconfitto 6-2 6-3 dall’argentino. Match chiuso in poco più di un’ora. Si interrompe al terzo turno il percorso di Luciano Darderi al “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 della stagione in corso sulla terra battuta della Caja Magica. Il tennista italiano, numero 22 del ranking mondiale e testa di serie numero 18 del torneo, è stato sconfitto in due set dall’argentino Francisco Cerundolo, numero 20 ATP e 16 del seeding. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Atp Miami 2026, Berrettini si ferma al terzo turno: Vacherot vince in due setFinisce al terzo turno il percorso di Matteo Berrettini al Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione. Madrid sorride agli azzurri: Cobolli e Darderi avanzano. Solo Paolini si ferma al terzo turnoBuone notizie e un passo falso per il tennis azzurro al Mutua Madrid Open , quarto Masters 1000 stagionale sulla terra rossa della Caja Magica. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tre azzurri in campo: il programma di oggi su Sky; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile · Tennis ATP; RECAP! Day 5: l'Italia fa 2 su 3. Osaka raggiunge Sabalenka, Tsitsipas elimina Bublik; Madrid: Darderi è un rullo, Cobolli vince in rimonta, Paolini eliminata. MADRID OPEN 2026 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TVDiretta Madrid Open 2026, Darderi Cerundolo streaming video tv oggi lunedì 27 aprile: orario e risultato live, in programma anche Cobolli Vallejo. ilsussidiario.net Darderi-Cerundolo: highlights Atp MadridFinisce al 3° turno il Madrid Open di Luciano Darderi. L'azzurro, 16^ testa di serie del seeding, ha sbattuto contro una versione cinque stelle extra lusso di Francisco Cerundolo. L'argentino, 18 del ... sport.sky.it Madrid Open: Si ferma il cammino di Luciano Darderi Si conclude al terzo turno l'avventura di Luciano Darderi sulla terra rossa del Mutua Madrid Open. L'azzurro è stato superato dall'argentino Francisco Cerundolo, che ha chiuso il match con il punteggio - facebook.com facebook Madrid Open, il programma di lunedì 27: Darderi alle 15, Cobolli in serata x.com