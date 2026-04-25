Madrid sorride agli azzurri | Cobolli e Darderi avanzano Solo Paolini si ferma al terzo turno

A Madrid, il torneo di tennis Mutua Madrid Open registra progressi e battute d’arresto per i giocatori italiani. Cobolli e Darderi sono riusciti a passare il primo turno e arrivare al secondo. Paolini, invece, si è fermato al terzo turno dopo aver perso la partita. L’evento si svolge sulla terra rossa nella struttura della Caja Magica.

Buone notizie e un passo falso per il tennis azzurro al Mutua Madrid Open, quarto Masters 1000 stagionale sulla terra rossa della Caja Magica. Flavio Cobolli e Luciano Darderi conquistano l’accesso agli ottavi, mentre Jasmine Paolini esce di scena al terzo turno nel tabellone femminile. Cobolli e Darderi avanti Esordio vincente per Cobolli, che dopo il bye iniziale supera in rimonta l’argentino Camilo Ugo Carabelli con il punteggio di 6-7(7), 6-1, 6-4. Il romano, numero 13 del ranking e decima testa di serie, sfiderà ora il qualificato paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, capace di eliminare lo statunitense Learner Tien. Torna al successo anche Darderi, che dopo le recenti uscite poco brillanti ritrova ritmo e continuità battendo Juan Manuel Cerundolo con un netto 6-1, 6-3.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Madrid sorride agli azzurri: Cobolli e Darderi avanzano. Solo Paolini si ferma al terzo turno Notizie correlate WTA Madrid: Baptiste elimina Paolini al terzo turno, l’azzurra si ferma ai sedicesimiJasmine Paolini cede 7-5 6-3 alla statunitense numero 32 del mondo in un’ora e 49 minuti. Indian Wells, Cobolli eliminato da Tiafoe al terzo turno. Paolini vola agli ottaviSi ferma al terzo turno il cammino di Flavio Cobolli al BNP Paribas Open, primo Masters 1000 della stagione. Altri aggiornamenti Madrid sorride agli azzurri: Cobolli e Darderi avanzano. Solo Paolini si ferma al terzo turnoDue azzurri agli ottavi nel Masters 1000, mentre nel tabellone femminile si interrompe la corsa della toscana battuta da Baptiste ... gazzettadelsud.it Cobolli e Paolini diretta Madrid: Flavio vola al terzo turno, Jasmine eliminata. Tennis oggi LIVECaccia agli ottavi sulla terra rossa spagnola: Jasmine contro la statunitense Baptiste, Flavio sfida l'argentino Carabelli. Aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it