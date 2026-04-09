Montecarlo oggi Berrettini-Fonseca agli ottavi | orario precedenti e dove vederla

Oggi a Montecarlo si gioca l'incontro tra Matteo Berrettini e Joao Fonseca negli ottavi di finale del Masters 1000. L'incontro si svolge giovedì 9 aprile e sarà trasmesso in diretta sia in televisione che in streaming. Questa partita rappresenta un passaggio importante nel torneo per il giocatore italiano, che torna in campo nel Principato. I precedenti tra i due tennisti non risultano, rendendo l’appuntamento ancora più interessante.

(Adnkronos) – Matteo Berrettini torna in campo a Montecarlo. Oggi, giovedì 9 aprile, l'azzurro affronta – in un match visibile in diretta tv e streaming – Joao Fonseca negli ottavi di finale del Masters 1000 del Principato. Il tennista romano arriva dal grandioso successo contro Medvedev, regolato con un doppio 6-0, mentre il brasiliano arriva. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: ATP Miami, oggi Sinner-Michelsen agli ottavi: orario, precedenti e dove vederla Leggi anche: Montecarlo, oggi Berrettini-Medvedev: orario, precedenti e dove vedere il match Temi più discussi: Matteo Berrettini - Joao Fonseca al Montecarlo Masters 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Berrettini-Fonseca vale un posto nei quarti: quando e dove vederla; Monte-Carlo ottavi LIVE, Berrettini-Fonseca: la cronaca in diretta giovedì dalle 11; Berrettini-Fonseca oggi a Monte-Carlo: ecco dove vederla su Sky. Berrettini-Fonseca oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingMatteo Berrettini contro Joao Fonseca, 10 anni di differenza e una Montecarlo pronta a vedere quello che è il secondo capitolo di un confronto ... oasport.it LIVE Berrettini-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: grande sfida al possibile ‘terzo incomodoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell'incontro tra Matteo Berrettini e Joao Fonseca, valido per gli ... oasport.it https://www.oasport.it/2026/04/masters-1000-monte-carlo-sinner-avanti-3-0-nei-precedenti-con-machac-berrettini-ha-gia-vinto-contro-fonseca/ I precedenti di Jannik Sinner e Matteo Berrettini contro i rivali negli ottavi di finale. Per il momento i nostri portacolori - facebook.com facebook Joao Fonseca carico per Berrettini: “Dieci brasiliano fanno molto rumore… Non ha perso game, ma…” - x.com