Madrid Darderi protesta con l' arbitro per una palla chiamata out contro Cerundolo

Durante il Masters 1000 di Madrid, Luciano Darderi ha protestato con l’arbitro alla fine del primo set contro Francisco Cerundolo, reagendo a una chiamata di out sulla palla. La tensione si è manifestata nel momento in cui il giocatore ha espresso il suo disappunto, interrompendo il ritmo del match. La discussione si è svolta nel corso di poche battute prima che si proseguisse con il gioco.

Luciano Darderi ha perso la pazienza sul finire del primo set contro Francisco Cerundolo, durante il Masters 1000 di Madrid. La palla viene chiamata fuori e rilevata out anche dal sistema automatico, ma il segno lasciato sulla terra rossa - secondo l'azzurro - non trova corrispondenza con la decisione arbitrale. La partita è poi terminata 6-2 6-3 per l'argentino.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Madrid, Darderi protesta con l'arbitro per una palla chiamata out contro Cerundolo Notizie correlate ATP Madrid 2026, Darderi sbatte contro un solido Cerundolo e viene eliminatoSi ferma al terzo turno il cammino di Luciano Darderi nel Masters 1000 di Madrid. Luciano Darderi non può nulla contro Cerundolo e saluta l’ATP di MadridSi ferma al terzo turno il cammino di Luciano Darderi nel Masters 1000 di Madrid. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Atp Madrid, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare; Elezioni Figc, incontro a Roma fra Abete e Marani. ATP Madrid: un falloso Darderi cede in due set a Cerundolo. Quindicesima sconfitta con un top 20Luciano Darderi non può niente contro la solidità di Francisco Cerundolo, che approda agli ottavi del Mutua Madrid Open. Si aggrava il saldo contro i top 20 per l'azzurro ... ubitennis.com Madrid, Darderi cede a Cerundolo, Vavassori/Bolelli subito fuori: Tsitsipas vince col var, ma la tecnologia fa discutereFrancisco Cerundolo vendica il fratellino travolgendo Darderi, mentre Vavassori e Bolelli vengono eliminati all'esordio. Tsitsipas vince ancora con l'aiuto del var ... sport.virgilio.it Un'intossicazione alimentare ha colpito diversi tennisti al Masters 1000 di Madrid, causando ritiri e malori in campo - facebook.com facebook Primo turno: in campo con il borsone dedicato a Sinner Terzo turno: il tuo avversario è Jannik Sinner Chissà cosa avrà pensato Elmer Møller a trovarselo davanti a Madrid x.com