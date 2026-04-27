Nel torneo ATP di Madrid 2026, Luciano Darderi è stato eliminato nel terzo turno da Francisco Cerundolo. La partita si è conclusa con la sconfitta del giocatore italiano, che ha mostrato segni di nervosismo durante l'incontro. Cerundolo ha conquistato la vittoria con un punteggio che ha concluso la sfida, ponendo fine al percorso di Darderi nel torneo.

Si ferma al terzo turno il cammino di Luciano Darderi nel Masters 1000 di Madrid. Troppo nervoso l’azzurro, che non è mai davvero riuscito ad impensierire l’argentino Francisco Cerundolo, numero venti del mondo, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e quattordici minuti di gioco. Proprio non riesce a sbocciare questa stagione sul rosso per Darderi, che ha come miglior risultato la semifinale all’ATP 250 di Marrakech, ma ha poi steccato nei successivi tornei, sperando di ritrovarsi prima a Roma e poi a Parigi. Darderi non ha mai messo in difficoltà l’avversario nei suoi turni di servizio, visto che Cerundolo ha chiuso il match senza concedere palle break, con otto ace a referto, con il 77% di punti vinti quando ha servito la prima e addirittura l’86% con la seconda.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Madrid 2026, Darderi sbatte contro un solido Cerundolo e viene eliminato

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