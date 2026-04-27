Luciano Darderi si è arrampicato fino al terzo turno del torneo ATP di Madrid, ma si è arreso di fronte a Cerundolo. Durante la partita, il giocatore ha mostrato segni di nervosismo, che hanno influenzato il suo rendimento in campo. La sfida si è conclusa con la vittoria dell’avversario, interrompendo così il percorso di Darderi nel torneo.

Si ferma al terzo turno il cammino di Luciano Darderi nel Masters 1000 di Madrid. Troppo nervoso l’azzurro, che non è mai davvero riuscito ad impensierire l’argentino Francisco Cerundolo, numero venti del mondo, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e quattordici minuti di gioco. Proprio non riesce a sbocciare questa stagione sul rosso per Darderi, che ha come miglior risultato la semifinale all’ATP 250 di Marrakech, ma ha poi steccato nei successivi tornei, sperando di ritrovarsi prima a Roma e poi a Parigi. Darderi non ha mai messo in difficoltà l’avversario nei suoi turni di servizio, visto che Cerundolo ha chiuso il match senza concedere palle break, con otto ace a referto, con il 77% di punti vinti quando ha servito la prima e addirittura l’86% con la seconda.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luciano Darderi non può nulla contro Cerundolo e saluta l’ATP di Madrid

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