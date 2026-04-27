Madrid 2026 p 3 | Domenica con Sinner e Musetti

Domenica di tennis alla “Casa Magica” di Madrid, dove si sono affrontati Sinner e Musetti. Nel frattempo, circolano voci su un possibile ritorno di Carlos Alcaraz nel 2027, anche se non ci sono conferme sulle sue condizioni di salute. Il torneo prosegue senza soste, offrendo ai fan momenti di spettacolo e tensione.

FOCUS – NUOTO Gianluca Alberani: “Dalla Romagna alle Olimpiadi. Oggi USA” Mentre si rincorrono le voci sul possibile ritorno di Carlos Alcaraz (addirittura nel 2027!), senza certezze sulle condizioni reali dell’infortunio, il tennis non si ferma e regala spettacolo alla “Casa Magica”. Tra crampi, servizi da sotto altrui, si fanno notare i nuovi talenti spagnoli Merida (prossimo rivale di Tsitsipas e soprattutto Jódar, atteso oggi dalla sfida con Fonseca. Preoccupazione invece per Jasmine Paolini, protagonista di un’altra uscita prematura che conferma un momento difficile.?? Domenica imperdibile con: • Lorenzo Musetti • Jannik Sinner?? Segui...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Madrid 2026 p. 3: Domenica con Sinner e Musetti Madrid 2026 p. 3: Domenica con Sinner e Musetti Notizie correlate Sorteggio ATP Madrid 2026: Sinner in rotta di collisione con Fonseca o Jodar, Musetti poco fortunatoIl quadro è ormai definito: il tabellone principale dell’edizione 2026 del Masters 1000 di Madrid è stato ufficializzato. Leggi anche: Sinner e Musetti oggi all’Atp Madrid 2026, orario e dove vederli Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Madrid Open 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP e WTA; Lehecka batte Michelsen si qualifica agli ottavi: sfiderà Musetti; Madrid 2026 p. 1: Stop Alcaraz, avanti tutta Sinner!; ATP Madrid 2026 al via: date e orari di tutti i turni fino alla finale del 3 maggio. Madrid 2026 p. 3: Domenica con Sinner e MusettiMentre si rincorrono le voci sul possibile ritorno di Carlos Alcaraz (addirittura nel 2027!), senza certezze sulle condizioni reali dell’infortunio, il ... oasport.it Diretta Madrid Open 2026, Musetti Griekspoor streaming video tv: orario e risultato live delle partite per il terzo turno (oggi domenica 26 aprile)Diretta Madrid Open 2026, Musetti Griekspoor streaming video tv, oggi domenica 26 aprile: orario e risultato live delle partite per il terzo turno. ilsussidiario.net Un'intossicazione alimentare ha colpito diversi tennisti al Masters 1000 di Madrid, causando ritiri e malori in campo - facebook.com facebook Primo turno: in campo con il borsone dedicato a Sinner Terzo turno: il tuo avversario è Jannik Sinner Chissà cosa avrà pensato Elmer Møller a trovarselo davanti a Madrid x.com