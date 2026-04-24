Sinner e Musetti oggi all’Atp Madrid 2026 orario e dove vederli

Oggi, venerdì 24 aprile, si svolge all’Atp Madrid 2026 il debutto di Jannik Sinner. Il tennista italiano affronterà nel suo primo turno Benjamin Bonzi, giocatore francese classificato al numero 104 del ranking mondiale, che ha passato le qualificazioni per arrivare alla fase principale del torneo. La partita si gioca in una delle principali arene della competizione, trasmessa in diretta su alcuni canali sportivi.

Jannik Sinner oggi, venerdì 24 aprile, fa il suo debutto all’Atp Madrid 2026. A sfidarlo c’è il francese Benjamin Bonzi, n°104 del mondo, proveniente dalle qualificazioni. Oltre all’altoatesino, n°1 del ranking, scende in campo anche Lorenzo Musetti (n°9) contro il polacco Hubert Hurkacz (n°63 ed ex n°6). Nel tabellone femminile fari puntati sulla 18enne Tyra Grant (n°262) contro Sorana Cirstea (n°26). Gli italiani in campo oggi a Madrid. Musetti-Hurkacz, ore 11.00. Sinner-Bonzi, dalle ore 16.00. Grant-Cirstea, dalle ore 13.20.????????????? Friday, 24 April? 11.00 am?Estadio Manolo Santana #MMOPEN pic.twitter.comE7nLdkBmK1 — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 23, 2026 Sinner-Bonzi, i precedenti.🔗 Leggi su Lapresse.it

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