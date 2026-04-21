Durante il festival musicale, la cantante ha pubblicato sui social che alcuni abiti vintage, tra cui quello indossato nel suo debutto sul palco, sono scomparsi. La performance a sorpresa con un'altra artista ha attirato l'attenzione, mentre la denuncia riguarda specificamente i capi che appartenevano alla sua storia artistica. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle circostanze del furto o sui responsabili.

Dopo l’esibizione a sorpresa con Sabrina Carpenter, la popstar denuncia sui social la scomparsa di capi storici, tra cui il look con cui debuttò al festival. E offre una ricompensa per recuperarli.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Madonna derubata al Coachella: spariti gli abiti vintage con cui si è esibita

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RTL 102.5. . Madonna è stata ospite a sorpresa del Coachella Festival, sul palco di Sabrina Carpenter, a 20 anni dalla sua esibizione sullo stesso palco. Le due artiste hanno spaziato tra grandi successi del passato, sulle note di “Vogue” e “Like a Prayer”, e facebook