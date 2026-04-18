Dopo vent'anni, Madonna è tornata sul palco del Coachella, accompagnata da Sabrina Carpenter. Nel frattempo, è stato pubblicato un nuovo singolo e a luglio sarà disponibile il suo prossimo album intitolato

A vent'anni esatti dalla sua leggendaria esibizione del 2006, Madonna è tornata a calcare il palco del Coachella per un’apparizione a sorpresa durante il set di Sabrina Carpenter. La Regina del Pop ha infiammato il pubblico con i classici Vogue e Like a Prayer, vestendo accessori iconici che richiamavano il suo passato — stivali, corsetto e giacca Gucci — quasi a voler sottolineare la continuità della sua corona. Questo incontro generazionale tra Madonna e Carpenter (definita da molti la sua erede artistica) ha segnato ufficialmente l’inizio di una nuova era musicale per la popstar sessantasettenne. Dopo mesi di rumor e il simbolico azzeramento del suo profilo Instagram, Madonna ha ufficializzato l'uscita del suo quindicesimo album in studio: Confessions on a Dance Floor: Part II, prevista per il 3 luglio 2026.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Madonna torna al Coachella dopo 20 anni con Sabrina Carpenter. Da oggi disponibile il nuovo singolo

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