Made in Italy 10 mila agricoltori al Brennero per la revisione del codice doganale

Circa 10.000 agricoltori italiani hanno manifestato al Brennero, in Austria, per protestare contro le normative doganali europee. La mobilitazione si è concentrata sulla revisione delle regole che, secondo Coldiretti, penalizzano l’attività agricola nazionale e creano squilibri nella concorrenza sul mercato. La protesta ha coinvolto operatori da diverse regioni italiane che chiedono interventi sulle normative vigenti.

Circa 10mila agricoltori provenienti da tutta Italia in strada al Brennero, per protestare contro le normative doganali europee che, secondo Coldiretti, danneggiano il lavoro agricolo nazionale e alterano la concorrenza nel mercato. L’associazione sottolinea l’urgenza di una revisione del codice doganale per difendere la sovranità alimentare e contrastare l’aumento dei costi di produzione che colpiscono sia gli agricoltori che i consumatori. Nel corso della manifestazione, gli agricoltori hanno ribadito la necessità di introdurre l’obbligo di etichettatura di origine per tutti i prodotti alimentari, al fine di garantire maggiore trasparenza e difendere l’autenticità del Made in Italy.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Made in Italy, 10 mila agricoltori al Brennero per la revisione del codice doganale Notizie correlate Manifestazione in difesa del Made in Italy: 500 agricoltori campani al Brennero per cambiare il codice doganaleSaranno circa 500 gli agricoltori campani in marcia lunedì 27 aprile al valico del Brennero per chiedere la modifica del codice doganale europeo. Leggi anche: Coldiretti, 10mila agricoltori al Brennero per modifica del codice doganale Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Beni strumentali - Nuova Sabatini; Giornata Nazionale del Made in Italy, martedì 21 il convegno di Conflavoro Bari con il presidente nazionale Capobianco; Sviluppo di competenze specialistiche PMI: domande dal 21 aprile 2026; Tutela del saper fare italiano: via alla seconda giornata dedicata al Made in Italy. Coldiretti, in 10.000 al Brennero per difendere il Made in ItalySiamo qui oggi in diecimila per chiedere trasparenza sulle filiere agroalimentari, cancellando tutto ciò che riguarda il codice doganale, l'ultima fase di trasformazione, una norma europea che permet ... ansa.it Amazon, tornano i «Made in Italy Days»: l’export digitale? Nel 2025 ha portato 3,5 miliardi alle PmiTanto hanno venduto le aziende italiane partner della piattaforma nel 2025. Il country manager Busnelli lancia la quinta edizione dell’iniziativa per i prodotti tricolori: «L’ecommerce può proteggere ... corriere.it Diecimila agricoltori al Brennero per difendere il Made in Italy. Videoservizio. https://www.ladige.it/video/in-10-000-al-brennero-per-difendere-il-made-in-italy-1.4350627p=1 - facebook.com facebook