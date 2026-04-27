MacBook rivoluzionario | arriva la fotocamera magnetica senza notch

Da ameve.eu 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Apple ha depositato un brevetto per un nuovo sistema di fotocamere magnetiche destinato ai futuri MacBook. Il modulo ottico, che non prevede più il notch, permette spostamenti e riprese multi-sensore. La tecnologia mira a integrare la fotocamera senza interferire con il design del portatile, offrendo funzionalità avanzate di scatto e video. Al momento non ci sono conferme sui tempi di commercializzazione di questa innovazione.

? Cosa sapere Apple deposita brevetto per moduli ottici magnetici destinati ai futuri MacBook.. Il sistema elimina il notch permettendo spostamenti e riprese multi-sensore.. Apple ha depositato un nuovo brevetto intitolato Camera Integration for Portable Electronic Devices che punta a eliminare definitivamente il notch dai futuri MacBook attraverso un sistema di ottiche magnetiche e modulari. La proposta tecnologica di Cupertino mira a superare i limiti fisici imposti dalle cornici sottili dei display attuali, offrendo soluzioni hardware dinamiche che permetterebbero di integrare sensori di qualità superiore rispetto a quelli odierni. Oltre i limiti fisici del design con il notch.🔗 Leggi su Ameve.eu

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