MacBook rivoluzionario | arriva la fotocamera magnetica senza notch

Apple ha depositato un brevetto per un nuovo sistema di fotocamere magnetiche destinato ai futuri MacBook. Il modulo ottico, che non prevede più il notch, permette spostamenti e riprese multi-sensore. La tecnologia mira a integrare la fotocamera senza interferire con il design del portatile, offrendo funzionalità avanzate di scatto e video. Al momento non ci sono conferme sui tempi di commercializzazione di questa innovazione.

? Cosa sapere Apple deposita brevetto per moduli ottici magnetici destinati ai futuri MacBook.. Il sistema elimina il notch permettendo spostamenti e riprese multi-sensore.. Apple ha depositato un nuovo brevetto intitolato Camera Integration for Portable Electronic Devices che punta a eliminare definitivamente il notch dai futuri MacBook attraverso un sistema di ottiche magnetiche e modulari. La proposta tecnologica di Cupertino mira a superare i limiti fisici imposti dalle cornici sottili dei display attuali, offrendo soluzioni hardware dinamiche che permetterebbero di integrare sensori di qualità superiore rispetto a quelli odierni. Oltre i limiti fisici del design con il notch.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MacBook rivoluzionario: arriva la fotocamera magnetica senza notch Notizie correlate Leggi anche: Xiaomi fotocamera magnetica modulare entra in produzione di massa A Milazzo arriva la nuova risonanza magnetica, De Leo: "Risultato importante""Un importante e concreto risultato per la salute dei cittadini di Milazzo e del comprensorio, frutto di un impegno che ho portato avanti da mesi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: MacBook Ultra: La rivoluzione di Apple in 6 novità assolute. Dal display OLED al Touch Screen; Framework, arriva il supporto eGPU sul Laptop 16: ecco OCuLink Dev Kit; Ticha Apple rivoluzione: senza plastica e con un riciclo da record, cambia l'intero mercato; Nuovo ASUS Zenbook DUO, il dual screen si evolve e alza l’asticella. MacBook Air 13 con M5: arriva la prima offerta su Amazon per il best buy di Apple (anche a rate)Il MacBook Air da 13 pollici con chip M5 è in offerta su Amazon con un primo sconto che taglia il prezzo del notebook. hdblog.it MacBook Air M4 da 899€ su Amazon, ma non è finita: arriva anche la versione da 24GB a prezzo topQuesta mattina su Amazon troviamo una doppia occasione particolarmente interessante per chi vuole entrare nell'ecosistema Apple con un portatile leggero e potente. Si tratta del MacBook Air 13,6 con ... hwupgrade.it MacBook Ultra: La rivoluzione di Apple in 6 novità assolute. Dal display OLED al Touch Screen x.com Il futuro dei laptop Apple sta per accendersi di una luce nuova: il 2026 potrebbe essere l’anno della rivoluzione OLED per la gamma MacBook. Dopo anni di indiscrezioni e attese, la transizione verso la tecnologia OLED sembra essere finalmente realtà nella r - facebook.com facebook