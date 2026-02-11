A Milazzo arriva la nuova risonanza magnetica De Leo | Risultato importante

Arriva a Milazzo una nuova risonanza magnetica. La notizia viene accolta con soddisfazione dal sindaco De Leo, che definisce l’installazione come un risultato importante per la salute dei cittadini. Da mesi, il Comune ha lavorato per portare questa tecnologia nella città, e ora il progetto si concretizza.

"Un importante e concreto risultato per la salute dei cittadini di Milazzo e del comprensorio, frutto di un impegno che ho portato avanti da mesi." Così il deputato regionale di Forza Italia Alessandro De Leo, commenta la delibera della Giunta regionale che ha destinato fondi per l’acquisto di una nuova risonanza magnetica per l’ospedale di Milazzo. L’intervento, finanziato con risorse residue del piano di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico, fa parte di un piano complessivo da 12 milioni e va a colmare "finalmente una grave carenza strutturale dovuta alla vetustà del vecchio apparato ormai inutilizzabile.🔗 Leggi su Messinatoday.it

La giunta regionale di Renato Schifani ha approvato quattro nuovi progetti di edilizia sanitaria, tra cui l’installazione di una risonanza magnetica a Milazzo.

La regione Sicilia ha deciso di investire oltre 12 milioni di euro in nuovi ospedali e tecnologie sanitarie.

