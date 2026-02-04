Xiaomi fotocamera magnetica modulare entra in produzione di massa

Xiaomi ha avviato la produzione di massa della sua nuova fotocamera magnetica modulare. Si tratta di un sistema che si collega facilmente allo smartphone grazie a un magnete e permette di migliorare notevolmente la qualità delle foto. La tecnologia offre un modulo ottico con un sensore più grande rispetto ai classici accessori, promettendo scatti più nitidi e dettagliati. Gli utenti interessati potranno presto provarla, mentre l’azienda si prepara a portare questa novità sul mercato.

Questo testo presenta un approccio modulare per la fotografia su smartphone. si propone un sistema che integra un modulo ottico con un sensore di grandi dimensioni, capace di collegarsi magneticamente al dispositivo per elevare la qualità delle immagini rispetto agli accessori classici. l'innovazione riguarda sia l'hardware sia la gestione dei dati, offrendo prestazioni avanzate in grado di avvicinarsi alle camere mirrorless. la tecnologia di lenti modulari per fotocamere xiaomi entra nella pianificazione di produzione, potrebbe arrivare nel 2026. Il cuore del sistema è un sensore micro four thirds integrato in un modulo ottico.

