Ma come… Jannik Sinner imbarazzo durante l’intervista | cosa ha detto in diretta

Durante un’intervista in diretta, Jannik Sinner ha mostrato segni di imbarazzo, suscitando sorpresa tra gli spettatori. Nel weekend, il tennista altoatesino ha vinto una partita al Masters di Madrid contro Elmer Møller, qualificandosi così per gli ottavi di finale. Il suo prossimo avversario sarà uno tra Thiago Agustín Tirante e Cameron Norrie. La sua presenza nel torneo prosegue con successo, segnando un passo avanti nel suo percorso.

Prosegue il cammino di Jannik Sinner al Masters di Madrid. Nel weekend l’altoatesino è tornato in campo superando Elmer Møller e conquistando l’accesso agli ottavi di finale, dove affronterà uno tra Thiago Agustín Tirante e Cameron Norrie. Una vittoria che conferma il grande stato di forma del numero uno al mondo. Il torneo spagnolo sembra sorridere all’azzurro, indicato da molti come il principale favorito. Anche alla luce dell’assenza del suo rivale più diretto, Carlos Alcaraz, Sinner appare in controllo, forte anche delle recenti prestazioni sulla terra battuta, dove ha già dimostrato di poter competere ai massimi livelli. Leggi anche: Alcaraz rinuncia a Roma e Roland Garros, svolta clamorosa nel ranking! Cosa succede a Sinner “Ma come.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Le parole di JANNIK SINNER dopo la vittoria delle ATP Finals

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