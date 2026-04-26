Durante un’intervista, Jannik Sinner ha risposto a una domanda sulle app per imparare lo spagnolo, dicendo di non averne ancora scoperte e menzionando Duolingo e Babbel. La sua frase è stata interpretata in modo diverso, portando a un fraintendimento che ha portato l’atleta a dover chiarire di non aver bisogno di app d’incontri, ma di strumenti per l’apprendimento linguistico. La scena è diventata virale sui social per il momento di imbarazzo creato.

“Qualche app per imparare lo spagnolo? No, devo ancora scoprirle. Duolingo o Babbel “. Mai Jannik Sinner avrebbe pensato che una sua frase su due app per l’apprendimento delle lingue avrebbero creato un fraintendimento imbarazzante con l’intervistatore, fino a dover parlare di app d’incontri. L’altoatesino ha battuto Elmer Moller e ora affronterà uno tra Tirante e Norrie agli ottavi di finale, ma a prendersi la scena è stata una gag avvenuta nel post gara con l’intervistatore a bordocampo. Le domande fatte dal giornalista al campione altoatesino sono state quelle ordinarie di fine partita: analisi dei momenti importanti, impressioni sull’avversario e aspettative per la prossima partita.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non ho bisogno di app d’incontri, ho detto Babbel”: l’imbarazzo di Sinner durante la gag virale con l’intervistatore

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