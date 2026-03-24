Nel corso del match del terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Miami, poi vinto, l’azzurro Jannik Sinner si è reso protagonista di un gesto di fair play nei confronti del transalpino Corentin Moutet, concedendogli un punto che il giudice di sedia gli aveva assegnato. Nel corso del quarto game, con il transalpino in vantaggio per 2-1, ma con l’azzurro al servizio ed in vantaggio per 40-15, il gioco sembrava concluso dopo un colpo del transalpino finito di poco lungo, ma Sinner si è avvicinato al giudice di sedia affermando di aver toccato la pallina prima del rimbalzo. Il giudice di sedia ha corretto la chiamata, anche se Moutet ha provato a non prendersi il punto, dicendo a Sinner di non correggere la decisione, con la pallina che sarebbe comunque uscita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner regala un punto a Moutet con un gesto sportivo: cosa ha detto all’arbitro

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Jannik Sinner agli ottavi di Miami. Nella notte italiana il tennista azzurro ha battuto il francese Corentin Moutet, numero 33 del mondo, nel terzo turno del Masters 1000 americano, imponendosi in due set con il punteggio di 6-1, 6-4 in un'ora e dodici minuti. P facebook

Sono molto felice, ma allo stesso tempo non gioco per questo, per i record". Jannik Sinner conquista il passaggio agli ottavi del torneo di Miami e battendo Corentin Moutet centra il 13/o successo consecutivo in un Masters 1000. #ANSA x.com