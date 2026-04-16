Furti a raffica | doveva essere in carcere ma passeggiava tranquillo in strada

Durante un controllo di routine a Brescia, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, nella sera del 15 aprile. L’uomo, che avrebbe dovuto essere in carcere per precedenti legati a furti, è stato invece trovato mentre passeggiava tranquillamente in strada. La vicenda si inserisce in un contesto di ripetuti episodi di furto nella zona.

Nel corso di un controllo di routine in città, i Carabinieri della Stazione di Brescia Lamarmora hanno arrestato nella tarda serata del 15 aprile un 37enne originario dell’ex Jugoslavia, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato in via Corsica mentre si trovava in strada.Il.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Passeggiava vicino alla stazione, ma doveva scontare una pena di 3 anni Maltrattamenti e lesioni, doveva essere in carcere ma girava per il TrentinoÈ bastato un semplice controllo lungo le strade di Ala per aprirgli le porte del carcere: è quanto successo lo scorso 8 febbraio al protagonista di... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Controlli della polizia a Lodi: 401 identificati, sei indagati e un arresto per furto. CIMITERO DI CAVEZZO, RAFFICA DI FURTI DI RAME. DANNI PER MIGLIAIA DI EURODanni ingenti al cimitero di Cavezzo, finito nel mirino di ladri di rame. Negli scorsi giorni sono state danneggiate grondaie e parti della copertura. Per ripararle occorreranno almeno 40mila euro ... tvqui.it Raffica di furti a Canossa: denunciato un 38enne, caccia al compliceCANOSSA (Reggio Emilia) – Raffica di furti nella zona di Canossa: denunciato dai carabinieri della stazione San Polo un 38enne di origini marocchine senza fissa dimora. I fatti risalgano allo scorso 2 ... reggionline.com