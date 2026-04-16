Durante un controllo di routine a Brescia, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 37 anni, di origini ex jugoslave, già noto alle forze dell’ordine. La sera del 15 aprile, l’uomo stava camminando per strada, nonostante dovesse essere in carcere per precedenti legati a una serie di furti ripetuti. La sua presenza è stata notata dai militari, che hanno proceduto all’arresto.

Nel corso di un controllo di routine in città, i Carabinieri della Stazione di Brescia Lamarmora hanno arrestato nella tarda serata del 15 aprile un 37enne originario dell’ex Jugoslavia, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato in via Corsica mentre si trovava in strada. Dagli accertamenti è emerso che sul 37enne pendeva un ordine di carcerazione per una condanna definitiva a oltre sei mesi di reclusione per una serie di furti commessi tra Lombardia e Veneto nel 2024. Nonostante il provvedimento, risultava ancora in libertà. Completate le verifiche, i militari hanno proceduto all’arresto e al trasferimento dell’uomo presso la casa circondariale di Canton Mombello, su disposizione dell’autorità giudiziaria.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Furti a raffica, slavo doveva essere in carcere ma passeggiava in strada

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