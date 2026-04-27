Luni 900mila euro per il nuovo polo educativo | arrivano 50 posti letto

Luni ha annunciato un investimento di 900mila euro provenienti dal PNRR per la riqualificazione dell'ex asilo Mino Bianchi. Il progetto prevede la creazione di un nuovo polo educativo che offrirà 50 posti letto destinati alla prima infanzia. I lavori sono in corso e l’obiettivo è di completare l'intervento nel prossimo futuro. La realizzazione si inserisce in un piano di interventi sul settore dell’educazione cittadina.

? Cosa sapere Luni investe 900mila euro del PNRR per trasformare l'ex asilo Mino Bianchi.. Il nuovo polo educativo garantirà 50 posti letto per la prima infanzia.. Circa 900mila euro investiti per trasformare l’ex asilo Mino Bianchi in un polo educativo moderno a Luni, con l’obiettivo di garantire 50 nuovi posti letto per la prima infanzia entro le prossime settimane. L’amministrazione locale ha presentato il progetto di riqualificazione che punta a potenziare i servizi del territorio attraverso una struttura progettata secondo i più recenti standard pedagogici. Il piano, sostenuto dalle risorse del PNRR, non si limita alla semplice ristrutturazione edilizia, ma integra un modello di gestione volto a offrire spazi sicuri e funzionali per lo sviluppo dei bambini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Luni, 900mila euro per il nuovo polo educativo: arrivano 50 posti letto Notizie correlate Fortore, riapre il nuovo polo sanitario: 20 posti letto dal 30 aprileIl potenziamento della rete sanitaria nell’area del Fortore compie un passo decisivo con la conferma della riapertura dell’Ospedale di Comunità di... Palestrina, consegnato il cantiere dell'ex Stazione Stefer: al via i lavori per il nuovo Polo Culturale da 900mila euroL'intervento, considerato di primaria importanza strategica per l'Amministrazione, mira a restituire una nuova centralità a un complesso di grande...