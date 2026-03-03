Palestrina consegnato il cantiere dell' ex Stazione Stefer | al via i lavori per il nuovo Polo Culturale da 900mila euro

A Palestrina è stato consegnato il cantiere dell'ex Stazione Stefer, segnando l'inizio dei lavori per il nuovo Polo Culturale. Il progetto prevede un investimento di 900mila euro e trasformerà i vecchi edifici dell’ex linea ferroviaria Roma-Fiuggi in una struttura dedicata alle attività culturali e turistiche. La fase operativa è ora ufficialmente avviata.

L'intervento, considerato di primaria importanza strategica per l'Amministrazione, mira a restituire una nuova centralità a un complesso di grande valore identitario e territoriale situato in pieno centro storico Prende ufficialmente forma il progetto di rinascita dell'ex Stazione Stefer di Palestrina. Con la formale consegna del cantiere, si apre la fase operativa che trasformerà gli storici fabbricati dell'ex linea ferroviaria Roma-Fiuggi in un moderno Polo Culturale e in un Hub Turistico-Culturale dell'Area Prenestina. L'intervento, considerato di primaria importanza strategica per l'Amministrazione, mira a restituire una nuova centralità a un complesso di grande valore identitario e territoriale situato in pieno centro storico.