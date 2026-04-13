Autopalio nuova scia di incidenti tra i cantieri | l’appello del sindaco Ciappi
L'Autopalio tra Firenze e Siena continua a registrare incidenti nel tratto interessato dai lavori di cantiere, con l’ultimo verificatosi nei giorni scorsi nel territorio di San Casciano in Val di Pesa. Le amministrazioni comunali coinvolte nei lavori di Anas hanno espresso preoccupazione per la situazione, chiedendo interventi per migliorare la sicurezza lungo la strada. La questione resta al centro dell’attenzione locale a causa della ripetizione di episodi incidentali.
Sull’Autopalio Firenze-Siena torna alta l’attenzione per la sicurezza. Dopo l’ennesimo incidente registrato nei giorni scorsi nel tratto del raccordo autostradale che attraversa il territorio di San Casciano in Val di Pesa, le amministrazioni comunali interessate dai cantieri Anas esprimono.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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