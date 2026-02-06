Si tuffa nel fiume in piena per salvare il suo cane e muore | l'ultimo disperato gesto d’amore di Carolina

La donna si è gettata nel fiume Turvilla a Sayalonga per salvare il suo cane, ma le acque in piena l’hanno travolta. Aveva 45 anni ed è morta nel tentativo disperato di salvare il suo animale. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio, quando Carolina ha deciso di entrare nel fiume, nonostante la forte corrente e il rischio evidente. I soccorritori, arrivati sul posto, hanno trovato il corpo senza vita della donna e stanno indagando sulle cause dell’incidente.

La 45enne Carolina Casado è morta travolta dalle acque del fiume Turvilla a Sayalonga mentre tentava di salvare il suo cane, trascinato dalla piena. Il corpo è stato ritrovato dopo tre giorni. L'animale è sopravvissuto.

