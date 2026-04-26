Si tuffa in un canale nel Cremonese per salvare il suo cane ma non torna a riva | è morto Sergio Pizzamiglio

Un uomo di 54 anni è deceduto nel Cremonese mentre cercava di salvare il suo cane che stava annegando in un canale nella zona Tencara a Pizzighettone. Dopo aver tuffato nel canale per recuperare l’animale, non è più riemerso, rendendo necessarie le ricerche dei soccorritori. Le operazioni di recupero sono durate diverse ore prima di trovare il corpo dell’uomo.

Sergio Pizzamiglio è il 54enne che è morto tentando di salvare il suo cane che stava annegando nel canale in zona Tencara a Pizzighettone, nel Cremonese. Il cane è riuscito a salvarsi ed è stato affidato al canile di Cremona.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cremona, si tuffa nel canale per salvare il suo cane ma non riemerge: morto 54enneIl suo cane stava annegando nel canale, lui non ha avuto esitazioni e si è tuffato per salvargli la vita, ma non è più riuscito a tornare a riva.

Morto annegato per salvare il cane: il dramma di Sergio che si è tuffato nel canale a PizzighettonePizzighettone (Cremona) – Ha perso la vita salvando il suo cane finito nelle acque torbide del canale navigabile.

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