Romelu Lukaku è stato a Napoli per poche ore, prima di ripartire subito verso il Belgio. Durante la visita, ha incontrato l’agente Pastorello e il direttore sportivo del club campano. Secondo fonti ufficiali, non ci sono stati contatti con l’ex allenatore. La sua partenza sembra avvicinare sempre di più la conclusione del suo rapporto con il Napoli. Nel frattempo, i tifosi locali sperano in un buon risultato al Mondiale.

Un blitz rapido, di poche ore. Poi la ripartenza immediata per il Belgio. In mezzo un incontro con l’agente Pastorello e il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. Nessun contatto con Antonio Conte o i compagni. È il racconto della giornata di lunedì 20 aprile di Romelu Lukaku, che è ormai quasi un “separato in casa” nel Napoli, società che lo ha accolto, coccolato e con cui ha vinto uno scudetto nella passata stagione. Il rapporto tra Lukaku e il Napoli si sta consumando pian piano, in un clima di lontananza ormai difficilmente recuperabile, con gesti forti e significativi come il mancato ritorno in Italia dopo l’ultima convocazione con il Belgio e gli episodi citati, prima del ritorno verso Bruxelles.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lukaku, toccata e fuga a Napoli: nessun contatto con Conte, addio sempre più vicino. E i campani sperano in un buon Mondiale

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