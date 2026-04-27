Pasquale Luiso, ex attaccante, rifiutò le offerte di Milan, Roma e Lazio per firmare con il Vicenza nel 1997. La sua decisione gli permise di diventare protagonista nel settore offensivo della squadra veneta, assicurandosi un ruolo di rilievo durante quella stagione. La scelta di Luiso fu dettata dalla volontà di avere un ruolo da protagonista piuttosto che trasferirsi in club di livello superiore.

? Cosa sapere Pasquale Luiso rifiutò offerte di Milan, Roma e Lazio per firmare con il Vicenza.. La scelta garantì all'ex attaccante il ruolo di protagonista offensivo nel 1997.. Pasquale Luiso ha scelto di dare priorità al ruolo di protagonista assoluto in squadre minori piuttosto che diventare un elemento di contorno nelle grandi gladiole del calcio italiano, rifiutando offerte decisive da Milan, Roma e Lazio. L’ex attaccante, noto per la sua capacità di segnare 25 reti in 87 presenze totali in Serie A, ha recentemente ripercorso i momenti chiave della sua carriera, mettendo in luce una filosofia calcistica basata sulla continuità di gioco e sul coraggio fisico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Luiso, il bomber che disse no a Milan e Roma per essere protagonista

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