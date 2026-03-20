Il Milan sta valutando nuovamente Santiago Castro come possibile rinforzo per l’attacco in vista della prossima finestra di mercato. Il giocatore ha mostrato buone performance con gli XG e i gol segnati in area, attirando così l’attenzione dei dirigenti rossoneri. La società ha inserito il nome dell’attaccante nella lista dei potenziali acquisti per la prossima stagione.

Milan, Castro sarebbe tornato nel mirino del club in vista del prossimo calciomercato. L'attaccante ha giocato 26 partite in stagione in Serie A con il Bologna con 7 gol e 3 assist, a cui vanno aggiunti i 2 gol in Europa League con un assist e altri due gol in Coppa Italia. Lo stipendio è di circa un milione di euro netto a stagione più, mentre il suo valore attuale sarebbe di 35 milioni di euro. Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare i dati da bomber del calciatore del Bologna oltre ai dettagli sopracitati sul costo, numeri e stipendio. Ecco le statistiche grazie a 'Opta' e 'Sofascore'. In carriera con il Bologna in Serie A Castro ha giocato 70 partite di cui 47 dal primo minuto con una media di 61 minuti in campo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Castro può essere il tuo bomber: gli XG e i gol in area parlano chiaro

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