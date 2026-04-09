Jackson al Milan | potrebbe non essere il bomber adatto ma c’è un grandissimo vantaggio

Sul fronte del mercato del Milan, circolano voci riguardo a un possibile arrivo di un attaccante, che potrebbe essere Nico Jackson. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali. Nessuna decisione è stata presa e il club continua a monitorare le opzioni disponibili. La situazione resta in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali nelle prossime settimane.

Calciomercato Milan, a poche giornate al termine della stagione (ormai ne mancano solamente sette) i rossoneri devono cercare di ripartire subito dopo la sconfitta contro il Napoli. Il Diavolo deve mantenere le distanze dal quinto posto per cercare di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League trovando anche la prima punta del futuro. Si stanno facendo tantissimi nomi già da molte settimane, tra questi ci potrebbe essere anche Nico Jackson, attaccante del Chelsea in prestito al Bayern Monaco. Nico Jackson non è di certo una prima scelta del Bayern Monaco visto che Kompany può contare su un attacco davvero stellare: come prima punta c'è Harry Kane, sugli esterni giocatori del livello di Olise e Luis Diaz. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Jackson al Milan: potrebbe non essere il bomber adatto, ma c’è un grandissimo vantaggio Lotta Scudetto, Ambrosini: “Il Milan non ha l’urgenza di vincere il campionato. Potrebbe essere un vantaggio”Durante l'ultimo appuntamento con 'Cronache di Spogliatoio' l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha rilasciato alcune dichiarazioni sui... Orlando: “Il Milan sta facendo un grandissimo campionato. Può essere antagonista dell’Inter”L'estate successiva, 1994, dopo aver iniziato la stagione con il Diavolo, fu ceduto alla Juventus nello scambio che portò Paolo Di Canio a Milano. Temi più discussi: Milan, priorità attaccante: Nicolas Jackson nel mirino; Milan, servono i gol: è caccia al bomber per la prossima stagione, sono cinque i nomi in ballo; E i milanisti rimpiangono Bacca... Ecco che fine ha fatto il miglior marcatore rossonero del decennio; Nuovo obiettivo per l'attacco del Milan? Il CorSport: Jackson Five. Milan, il piano per l’attacco: piace Nicolas Jackson, poi Retegui o Nunez. Idea LewandowskiSondati anche Kean della Fiorentina e Vlahovic della Juve, Allegri vuole un nuovo 9: ecco qual è la situazione in vista del mercato estivo ... corrieredellosport.it Milan, cercasi punta centrale: nel casting ora c'è anche Jackson Martinez. Tutti gli obiettiviIl Milan cerca un attaccante, e questa non è più una novità. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale il. tuttomercatoweb.com La figlia di Michael Jackson accusa gli esecutori testamentari di aver usato documenti legali per umiliarla mentre è atteso il biopic sul re del pop - facebook.com facebook #Milan, il piano per l’attacco: piace Nicolas Jackson, poi Retegui o Nunez. Idea Lewandowski x.com