A Lucignano, il Calcit Val di Chiana ha consegnato due letti elettrici alla RSA Arrighi-Griffoli, nell’ambito di un intervento volto a migliorare le condizioni di assistenza degli ospiti. La giornata è stata dedicata a iniziative di solidarietà e attenzione alla salute della comunità, con particolare riferimento alle attività di prevenzione e al supporto alle strutture sociosanitarie locali. La consegna si inserisce in un programma più ampio di interventi promossi dall’organizzazione.

Arezzo, 27 aprile 2026 – Una giornata all’insegna della solidarietà concreta e dell’attenzione alla comunità quella promossa dal Calcit Val di Chiana, protagonista a Lucignano di due iniziative dedicate alla cura delle persone e alla prevenzione. Il momento centrale è stato la donazione di due letti elettrici da degenza all a RSA Arrighi-Griffoli, dispositivi fondamentali per migliorare la qualità dell’assistenza agli ospiti della struttura. I letti, dotati di regolazioni motorizzate e sponde di sicurezza, rappresentano un importante supporto sia per il comfort di anziani e persone con disabilità sia per il lavoro quotidiano degli operatori, rendendo più agevoli le attività di cura e assistenza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucignano, dal Calcit due letti elettrici per la RSA Arrighi-Griffoli

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