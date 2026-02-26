Arezzo, 26 febbraio 2026 – Rosa Salvatore (Insieme per Lucignano): “Servono interventi per migliorare l’accessibilità del borgo di Lucignano per i turisti. Presenterò due mozioni in Consiglio Comunale”: La consigliera comunale della lista Insieme per Lucignano Rosa Salvatore annuncia la presentazione di due mozioni nel consiglio comunale di Lucignano, entrambe finalizzate a migliorare l’accessibilità e la fruizione turistica del territorio. La prima mozione riguarda la realizzazione di nuovi posti auto nel territorio comunale, con particolare attenzione alle aree esterne alle mura del centro storico. L’obiettivo è facilitare l’arrivo e la permanenza dei visitatori, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza e in occasione di eventi e manifestazioni, tutelando al contempo il decoro e la vivibilità del borgo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rosa Salvatore (Insieme per Lucignano): “Servono interventi per migliorare l’accessibilità del borgo di Lucignano per i turisti”

“Scrittori in Borgo – Winter Edition 2025” a LucignanoArezzo, 6 dicembre 2025 – Il Comune di Lucignano inaugura la stagione invernale degli appuntamenti culturali presentando “Scrittori in Borgo – Winter...

Lucignano, fuoristrada si ribalta in via del Rosario: uomo di 62 anni in ospedalePaura nel primo pomeriggio di oggi a Lucignano, in via del Rosario, dove un incidente stradale ha coinvolto una autovettura tipo fuoristrada che, per...

Discussioni sull' argomento A quella pisciazza una mazziata: così i De Rosa minacciavano Verdoliva; Arrestato l'avvocato dei Contini: gestiva truffe assicurative per il clan; IL FILM PREQUEL DI MARE FUORI IO SONO ROSA RICCI ARRIVA SU NETFLIX! ECCO QUANDO.

Napoli. Via Salvatore Rosa, due ragazze investite. Chi le ha travolte non ha prestato soccorso - facebook.com facebook