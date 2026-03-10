il facente funzioni juri sicuranza proposto dal circolo pd di lucignano come candidato sindaco

Nella riunione di ieri, il circolo Pd di Lucignano ha deciso all’unanimità di proporre Juri Sicuranza come candidato sindaco del Comune. La scelta è stata comunicata ufficialmente durante l’incontro, e Sicuranza ricoprirà il ruolo di facente funzione nel nuovo incarico. La proposta viene condivisa senza alternative o opposizioni espresse dai membri del circolo.

LUCIGNANO – Nella riunione di ieri (9 marzo) il circolo Pd di Lucignano ha proposto all’unanimità la candidatura di Juri Sicuranza come sindaco del Comune. Sicuranza, attuale sindaco facente funzioni, vanta una lunga esperienza amministrativa: è stato capogruppo nella seconda legislatura del sindaco Maurizio Seri e ha ricoperto per dodici anni il ruolo di vicesindaco durante l’amministrazione guidata da Roberta Casini. Il Pd di Lucignano apre ora un percorso di confronto con la cittadinanza, il mondo dell’associazionismo e le realtà del territorio per costruire una lista capace di rappresentare al meglio la comunità lucignanese. “Siamo convinti che la candidatura di Juri Sicuranza sia la scelta migliore per il futuro di Lucignano – ha dichiarato il segretario del Circolo Pd Paolo Cresti –. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

