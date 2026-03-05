Travolto da un' auto mentre cammina sul ciglio della strada 18enne morto nel Varesotto

Un ragazzo di 18 anni è stato investito e ucciso da un’auto mentre camminava sul ciglio della strada in via Maddalena a Somma Lombardo, nel Varesotto. L’incidente si è verificato poco dopo le 13 lungo il rettilineo che attraversa la frazione di Maddalena. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Un ragazzo di 18 anni è morto travolto da un’auto mentre camminava sul ciglio della strada. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13 in via Maddalena a Somma Lombardo (Varese) lungo il rettilineo che conduce proprio nella frazione di Maddalena. Il giovane, di nazionalità turca, secondo i primi accertamenti è stato investito mentre stava camminando a lato strada da un’auto guidata da un 21enne che si è poi fermato. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti del comando di Polizia Locale di Somma, al lavoro per effettuare tutti gli accertamenti del caso, oltre ai mezzi del 118. Le condizioni del 18enne sono apparse immediatamente gravissime, il giovane è morto durante il trasporto all’ospedale di Gallarate (Varese). 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Travolto da un'auto mentre cammina sul ciglio della strada, 18enne morto nel Varesotto Investito da un’auto sul ciglio della strada, morto a 18 anni a Somma LombardoPrevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità. Cammina a piedi sull’autostrada, viene travolto da un’auto in corsa: morto sul colpoUn uomo è stato travolto mentre camminava a piedi sull'autostrada A12 Tarquinia-Roma. Aggiornamenti e notizie su Travolto da un'auto mentre cammina sul.... Temi più discussi: Travolto da un'auto mentre lavora, muore operaio nel Milanese; Emanuele Cenni travolto da un elefante nel parco di Maputo in Mozambico, grave il manager 33enne della Cmc; Travolto da un auto mentre esce di casa, 16enne trasportato all'ospedale in elisoccorso; Dramma nella notte, cade per evitare un tasso e viene travolto da un'auto: morto un motociclista. Travolto da un'auto mentre cammina sul ciglio della strada, 18enne morto nel VaresottoUn ragazzo di 18 anni è morto travolto da un’auto mentre camminava sul ciglio della strada . L'incidente è avvenuto poco dopo le 13 in via Maddalena a ... gazzettadelsud.it Soccorso in condizioni gravissime un uomo travolto da un’auto a Somma LombardoL'uomo è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale di Gallarate. Sul posto i soccorritori del 118 e i carabinieri di Gallarate ... varesenews.it Nelle ultime ore il mondo dell’intrattenimento online è stato travolto da una nuova provocazione virale che mescola satira, politica e cultura pop. A far discutere è l’hashtag #SendBarron, nato da un’iniziativa dal tono ironico che ha rapidamente iniziato a circol - facebook.com facebook Nell’ultima settimana il Messico è stato travolto da una nuova escalation di violenza. Tutto è iniziato quando le autorità hanno annunciato l’uccisione di “El Mencho”. Ne parliamo con Tiziano Breda, senior analyst dell’ACLED. x.com