Luciano Manara e Vercurago promosse | due paesi in festa

A Barzanò e Vercurago sono iniziati i festeggiamenti dopo le vittorie delle squadre locali nei campionati dilettantistici. Le celebrazioni sono cominciate ieri e coinvolgono entrambe le comunità, che si sono radunate per celebrare i risultati raggiunti. Le due cittadine si sono animate con eventi e incontri per condividere i momenti di gioia legati alle prestazioni sportive delle rispettive formazioni.

Due paesi in festa. A Barzanò e a Vercurago da ieri sono partiti i festeggiamenti per i risultati ottenuti dalle rispettive squadre che affrontano i campionati dilettantistici.A Barzanò, dove il calcio vanta una gloriosa tradizione, la formazione della Luciano Manara ha trionfato nel girone B di.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Luciano Manara: ancora leader in Promozione, una stagione di impegno e progettualità nel calcio lecchese.La Luciano Manara conferma il suo dominio nel panorama sportivo locale, mantenendo la leadership nella classifica di Promozione. Sono promosse entrambi. Ostellato e Guarda in festaFesteggiano Ostellatese e Guarda nei campionati provinciali di Seconda e Terza categoria. Una raccolta di contenuti Luciano Manara e Vercurago promosse: due paesi in festaI Bersaglieri vincono la Promozione e ritrovano l'Eccellenza, la squadra rossoblù si aggiudica la Terza e stacca il pass per la Seconda. In Prima Costa e Valmadrera sono pari: deciderà lo spareggio ... leccotoday.it Barzanò, un francobollo per celebrare i 200 anni dalla nascita di Luciano ManaraBarzanò, 21 marzo 2025 - Il 25 marzo 1825 nasceva a Milano Luciano Manara, patriota italiano e una delle più celebri figure del Risorgimento italiano e delle Cinque Giornate di Milano. Per celebrare ... ilgiorno.it