Luciano Manara | ancora leader in Promozione una stagione di impegno e progettualità nel calcio lecchese
La Luciano Manara si riconferma in testa al campionato di Promozione. La squadra lecchese ha vinto anche l’ultima partita, consolidando il suo ruolo di leader nel calcio locale. I giocatori continuano a lavorare sodo per mantenere la posizione, mentre tifosi e dirigenti si preparano alla prossima sfida.
La Luciano Manara conferma il suo dominio nel panorama sportivo locale, mantenendo la leadership nella classifica di Promozione. Un risultato che consolida una tradizione vincente e proietta la squadra verso nuove sfide nel corso della stagione sportiva 2025-2026. La notizia, emersa con forza dalle dinamiche del calcio dilettantistico della provincia di Lecco, non è solo una cronaca di risultati, ma il simbolo di un impegno costante e di una progettualità che guarda al futuro. Il primato della Luciano Manara si inserisce in un contesto territoriale particolarmente vivace, come evidenziato dalle numerose altre notizie sportive provenienti da Calolziocorte, Lecco, Mandello del Lario, Merate, Olginate, Oggiono, Valmadrera e dalla Valsassina.🔗 Leggi su Ameve.eu
