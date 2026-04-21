Ostellato e Guarda hanno ottenuto la promozione nei campionati provinciali di Seconda e Terza categoria. Le due squadre si sono distinte durante le rispettive stagioni, portando a casa i risultati necessari per salire di categoria. Le partite decisive sono state giocate nelle ultime settimane e hanno confermato le qualificazioni. Ora le società si preparano per affrontare le nuove competizioni con l’obiettivo di mantenere i risultati raggiunti.

Festeggiano Ostellatese e Guarda nei campionati provinciali di Seconda e Terza categoria. I gialloblù si accontentano del pareggio a reti inviolate contro gli Amici di Stefano, approfittando del contemporaneo pari della Dogatese a Codifiume, e vincendo così il campionato con una lunghezza di vantaggio. Una stagione vissuta sempre sul filo dell’equilibrio, con tre squadre a giocarsi la promozione diretta fino all’epilogo finale che ha premiato l’Ostellatese di mister Pampolini, più continua rispetto alle avversarie. La Dogatese si deve accontentare della seconda piazza e passa direttamente alla finale playoff, visti i 13 punti di distacco sugli Amici di Stefano quinti; si giocherà quindi soltanto una semifinale, quella tra Codifiume e San Bartolomeo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sono promosse entrambi. Ostellato e Guarda in festa

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