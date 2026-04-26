Pronostico e quote Francisco Cerundolo – Luciano Darderi Madrid 27-04-2026

Il 27 aprile 2026, sul campo numero 4 della Caja Magica, si sfideranno Francisco Cerundolo e Luciano Darderi, con inizio previsto non prima delle 15:00. Entrambi i tennisti hanno ottenuto un bye al primo turno, quindi questa sarà la loro seconda partita nel torneo. Nessuna delle due parti ha giocato ancora ufficialmente in questa fase della competizione.

Francisco Cerundolo e Luciano Darderi si affronteranno sul campo numero 4 non prima delle ore 15:00. Entrambi i giocatori hanno usufruito di un bye per cui questo è il loro secondo incontro alla Caja Magica. L’azzurro affronta il fratello maggiore del tennista che ha sconfitto nel turno precedente ovvero Juan Manuel Cerundolo, battuto facilmente in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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