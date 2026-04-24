Una donna di 60 anni è deceduta nei boschi sopra la sua abitazione durante una passeggiata. La donna, che era solita passeggiare nella zona, è stata aggredita da cinque cani. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvarla. La zona è stata messa sotto controllo dalle forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.

Stava facendo una passeggiata nei boschi sopra casa, come era solita fare. Ma quella che doveva essere un’uscita tranquilla si è trasformata in tragedia. Lucia Tognela, 60 anni, è morta dopo essere stata aggredita da un gruppo di cani nei pressi di Trivigno, a circa 1800 metri di quota, nel territorio comunale di Tirano, in Valtellina. Il corpo della donna, residente a Bianzone ed ex geometra, è stato trovato senza vita lungo un sentiero di montagna. A rinvenirlo è stato proprio il proprietario degli animali. L’aggressione nei boschi sopra Tirano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era incamminata nel pomeriggio approfittando della giornata primaverile.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Sbranata da cinque cani nei boschi: muore a 60 anni Lucia Tognela in Valtellina

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Sbranata da un branco di cani in Valtellina, disposta l'autopsia. La donna è stata uccisa durante una passeggiata nel bosco a Tirano #ANSA x.com