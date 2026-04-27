Lucchese - Fucecchio - La passerella trionfale Pantera | tre ruggiti per celebrare la D

Nella partita tra Lucchese e Fucecchio, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria per 3-0. La partita ha visto l’ingresso di alcuni giocatori a partita in corso, con il risultato che si è mantenuto stabile fino alla fine. La formazione della Lucchese ha schierato undici titolari con alcune sostituzioni durante il secondo tempo. La partita si è conclusa con la squadra di casa che ha festeggiato il successo sul proprio campo.

Lucchese 3 Fucecchio 0 LUCCHESE (4-3-3): Milan (26’ st Ennached); Venanzi, Pupeschi (8’ st Santeramo), Rotondo (34’ st Tosi), Lorenzini; Sansaro, Del Rosso (18’ st Zenuni), Russo; Piazze, Camilli, Fedato (6’ st Riad). (A disp.: Xeka, Santeramo, Bartolotta, Ragghianti, Riad, Palma). All.: Pirozzi. FUCECCHIO (4-4-2): Del Bino (11’ st Rocchi); Iommazzo, Malanchi, Lecceti (11’ st Usai), Guerrucci; Badalassi (6’ pt Fiorini), Sgherri, Goretti, Cristodaro; Princiotta (22’ st Gjoni), Agostini (1’ st Rossi). (A disp.: Berhoxha, Cardini, Fanara, Cioni). All.: Menichetti. Arbitro: Forni del Valdarno (assistenti: Liberatori e Paduraru di Arezzo). Reti: 21’ pt Camilli, 24’ pt Rotondo, 28’ st Riad.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lucchese - Fucecchio - La passerella trionfale. Pantera: tre ruggiti per celebrare la "D" Notizie correlate Lucchese trionfa sul Fucecchio: la Pantera domina e chiude in bellezza? Cosa sapere La Lucchese batte il Fucecchio 3-0 al Porta Elisa domenica 26 aprile. Lucchese-Fucecchio 3-0, passerella per i rossoneriLucca, 26 aprile 2026 – La Lucchese chiude con un successo davanti al proprio pubblico battendo il Fucecchio. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lucchese-Fucecchio 3-0, passerella per i rossoneri; Lucchese, passerella al Porta Elisa prima della Supercoppa: Pirozzi lancia i giovani; Lucchese, passerella al Porta Elisa prima della Supercoppa: Pirozzi lancia i giovani; Chiudere nel modo giusto. Lucchese-Fucecchio 3-0, passerella per i rossoneriSi chiude con una vittoria il campionato della Lucchese, che mercoledì ritorna in campo per l'ultima sfida della stagione contro la Rondinella Marzocco ... lanazione.it Lucchese, passerella al Porta Elisa prima della Supercoppa: Pirozzi lancia i giovaniUltimi 90 minuti di campionato per la Lucchese, già promossa in Serie D, che al Porta Elisa ospita il Fucecchio. Spazio a qualche rotazione senza stravolgere l’assetto, mentre cresce l’attesa per la f ... noitv.it Lucchese-Fucecchio 3-0 Nel video gli ultimi gol del campionato della Lucchese Calcio LUCCHESE: Milan, Venanzi, Lorenzini, Del Rosso (64’ Zenuni), Pupeschi (53’ Santeramo), Rotondo (80’ Tosi), Sansaro, Russo, Camilli, Fedato (50’ Riad), Piazze A disp. - facebook.com facebook