Lucchese trionfa sul Fucecchio | la Pantera domina e chiude in bellezza

Domenica 26 aprile, allo stadio Porta Elisa, la squadra di casa ha vinto 3-0 contro il Fucecchio, chiudendo il girone A con 67 punti. La formazione ha concluso la stagione con sette punti di vantaggio rispetto alla seconda in classifica. La partita si è svolta senza particolari incidenti, con la squadra di casa che ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine.

? Cosa sapere La Lucchese batte il Fucecchio 3-0 al Porta Elisa domenica 26 aprile.. La Pantera chiude il girone A con 67 punti e sette di vantaggio.. La Lucchese chiude la stagione regolare di Eccellenza con un netto 3-0 sul Fucecchio in casa, consolidando il primato della Pantera che ora vanta ben sette punti di vantaggio sulla seconda classificata, il Viareggio. Il Porta Elisa ha ospitato domenica 26 aprile l’ultimo atto del girone A della categoria, una sfida che ha la squadra rossonera, già matematicamente campionessa con 64 punti acquisiti, affrontare i padelli fiorentini del Fucecchio. Prima che il fischio d’inizio segnasse l’inizio del confronto, è stato un momento di grande sportività: le squadre e i piccoli atleti delle scuole calcio locali si sono riuniti per il tradizionale pasillo de honor in onore dei padroni di casa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucchese trionfa sul Fucecchio: la Pantera domina e chiude in bellezza Notizie correlate Zelig - Svisti e mai visti domina la serata. Giletti chiude in bellezza: tutti i datiGli ascolti del lunedì 23 febbraio 2026 televisivo vedono su Rai1 Rosso Volante segnare una media di 2. Lucchese - Il count-down. La Pantera affila gli artigliNel corso delle sue prime conferenze stampa da allenatore della Lucchese, Sergio Pirozzi disse, se non ricordiamo male, che, per vincere il... Tutti gli aggiornamenti La Lucchese chiude il campionato con una vittoria: battuto il Fucecchio 3-0Decisive le reti di Fedato, Rotondo e Riad. Mercoledì (29 aprile) la Supercoppa, ultima gara della stagione, ad Agliana contro la Rondinella ... luccaindiretta.it Lucchese-Fucecchio 3-0, passerella per i rossoneriSi chiude con una vittoria il campionato della Lucchese, che mercoledì ritorna in campo per l'ultima sfida della stagione contro la Rondinella Marzocco ... lanazione.it