Lucchese-Fucecchio 3-0 passerella per i rossoneri

La partita tra Lucchese e Fucecchio si è conclusa con una vittoria dei padroni di casa, che hanno segnato tre gol senza subire reti. L'incontro si è svolto davanti ai tifosi locali, che hanno assistito a un risultato favorevole per la squadra di casa. La gara si è svolta il 26 aprile 2026 a Lucca, con i rossoneri che hanno concluso il campionato con una vittoria convincente.

Lucca, 26 aprile 2026 – La Lucchese chiude con un successo davanti al proprio pubblico battendo il Fucecchio. Anche al Porta Elisa pasillo de honor per i rossoneri con i bambini delle varie scuole calcio di Lucca e di tutta la formazione del Fucecchio. Giocatori che sono entrati in campo con alcuni figli in campo per fare poi la foto di rito di fine campionato. Pirozzi decide di fare un po' di turnover in vista della super coppa Toscana di mercoledì ad Agliana contro la Rondinella Marzocco. Gli ospiti partono bene e all’8’ con Iommazzo direttamente su punizione prova ad impensierire Milan, con la palla che termina di poco alta sopra la traversa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucchese-Fucecchio 3-0, passerella per i rossoneri Notizie correlate Cenaia-Lucchese 1-1, solo un pari per i rossoneriCenaia (Pisa), 22 marzo 2026 – La Lucchese non va oltre il pareggio sul campo del Cenaia, che passa in vantaggio e che soltanto ad inizio ripresa i... Lucchese-Fratres Perignano 2-0, i rossoneri tornano in Serie DLucca, 12 aprile 2026 – La Lucchese vince il campionato d’Eccellenza e torna in Serie D. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Chiudere nel modo giusto; Lucchese, ultima festa al Porta Elisa poi c’è la Supercoppa; Fucecchio ultimo avversario dell’anno per la Lucchese: ha già festeggiato la salvezza; Tabellino partita Sestese Calcio vs Lucchese Calcio. Lucchese-Fucecchio 3-0, passerella per i rossoneriSi chiude con una vittoria il campionato della Lucchese, che mercoledì ritorna in campo per l'ultima sfida della stagione contro la Rondinella Marzocco ... lanazione.it La Lucchese chiude il campionato con una vittoria: battuto il Fucecchio 3-0Decisive le reti di Fedato, Rotondo e Riad. Mercoledì (29 aprile) la Supercoppa, ultima gara della stagione, ad Agliana contro la Rondinella ... luccaindiretta.it Chiudere nel modo giusto Ultimo atto di un torneo iniziato nel settembre scorso e che ha riservato la promozione della Lucchese: ecco il match finale contro il Fucecchio, anteprima della gara di Supercoppa contro la Rondinella, vincitrice dell'altro girone di Ec - facebook.com facebook