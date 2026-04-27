Lotto le Marche baciate ancora una volta dalla Dea bendata | vinti oltre 33mila euro

Nella regione delle Marche, le estrazioni del Lotto di giovedì 23 e venerdì 24 aprile hanno portato a vincite complessive superiori ai 33mila euro. Secondo quanto riportato da agenzie di settore, i premi sono stati distribuiti tra diversi giocatori, confermando ancora una volta l’attrattiva del gioco nella zona. Le vincite si sono concentrate su varie schedine e numeri giocati in differenti punti della regione.

Festeggiano le Marche con il Lotto. Come riporta Agipronews, nei concorsi di giovedì 23 e venerdì 24 aprile, sono andati oltre 33mila euro complessivi. Giovedì in Via del Mare a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, vinti 19.250 euro con tre ambi e un terno, mentre venerdì.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate La dea bendata bacia Monza: vinti 22500 euro al LottoNuova fortunata vincita a Monza in una giornata, quella di ieri 26 marzo, che ha visto i giocatori lombardi portarsi a casa ben 102mila e 848 euro... La dea bendata bacia Scafati: vinti 120mila euro al LottoE’ stata la Campania la regione principe per quanto riguarda l’ultima estrazione del Lotto.