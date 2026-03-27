Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi venerdì 27 marzo 2026 | numeri e combinazione vincente

Oggi, venerdì 27 marzo 2026, sono state effettuate le estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto serale. Le operazioni di gioco sono state aperte fino alle 19:30. Nella precedente estrazione di giovedì 26 marzo 2026, nessuna combinazione ha raggiunto i premi più alti, come il 6 o il 5+.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 26 marzo 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 41 (94) 11 (77) 67 (67) 42 (61) 70 (59) Cagliari: 41 (72) 26 (66) 72 (55) 38 (55) 20 (49) Firenze: 47 (84) 90 (74) 33 (55) 80 (51) 37 (49) Genova: 70 (72) 28 (66) 66 (54) 2 (54) 46 (48) Milano: 45 (84) 85 (70) 20 (66) 40 (60) 32 (60) Napoli: 40 (79) 28 (74) 22 (63) 1 (58) 46 (51) Palermo: 46 (76) 45 (73) 79 (58) 1 (50) 90 (49) Roma: 80... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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