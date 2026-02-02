Oggi sono state estratte le combinazioni vincenti del Lotto e del SuperEnalotto. Le estrazioni si sono svolte come di consueto fino alle 19:30, ma non ci sono stati né 6 né 5+ nell’estrazione di venerdì scorso. Chi ha giocato spera ora in numeri fortunati, anche se questa volta nessuno ha centrato il jackpot.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdi 2 gennaio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 20 (115) 46 (109) 56 (74) 5 (67) 13 (66) Cagliari: 19 (97) 55 (89) 10 (72) 23 (70) 75 (62) Firenze: 42 (146) 65 (82) 16 (69) 14 (57) 77 (52) Genova: 52 (88) 34 (76) 69 (70) 72 (61) 31 (55) Milano: 73 (78) 50 (75) 44 (69) 58 (66) 55 (64) Napoli: 3 (63) 41 (53) 14 (49) 84 (44) 25 (43) Palermo: 36 (70) 52 (65) 21 (60) 57 (59) 63 (57) Roma: 6 (83) 26 (71) 36 (60) 31 (55) 81 (55) Torino: 89 (97) 18 (85) 82 (83) 81 (70) 34 (66) Venezia: 71 (104) 83 (67) 35 (62) 24 (61) 33 (49) Nazionale: 59 (135) 6 (89) 37 (78) 29 (70) 27 (69). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi lunedì 2 febbraio 2026: numeri e combinazione vincente

