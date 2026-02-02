Massolin Inter parla l’agente | Siamo tutti contenti | chiuso un percorso! In rosa manca uno come lui

L’agente di Massolin Inter ha annunciato che il giocatore ha concluso il suo percorso con la squadra. «Siamo tutti contenti, ora è tutto definito», ha detto. La rosa nerazzurra perde così un elemento importante, uno di quelli che faceva la differenza sul campo. La decisione è stata condivisa e il club ora guarda avanti, cercando di rafforzarsi per le prossime sfide.

