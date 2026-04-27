Dopo la morte di Silvio Berlusconi, le accuse a suo carico riguardanti presunti legami con la criminalità organizzata sono state archiviate o si sono concluse senza procedimenti giudiziari in corso. Nel frattempo, i pubblici ministeri hanno deciso di portare a processo un altro imputato, collegato al precedente, in merito a questioni giudiziarie legate a quel periodo. Nessuna ulteriore azione legale o nuova indagine è stata annunciata riguardo a Berlusconi.

Silvio Berlusconi è morto, tutte le indagini che lo accusavano di collegamenti con la criminalità organizzata si sono sgonfiate e sono finite in nulla. Ma la magistratura non rinuncia a processare in sua vece Marcello Dell’Utri, mettendo in collegamento gli aiuti economici del Cavaliere con le vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’ex senatore azzurro ed ex presidente di Publitalia. Così il prossimo 9 luglio Dell’Utri e sua moglie Miranda Ratti dovranno comparire davanti alla seconda sezione del tribunale milanese per rispondere dei 42 milioni di euro versati loro nel corso degli anni: versamenti alla luce del sole, tanto che anche nel testamento di Berlusconi compare una cospicua donazione al vecchio amico.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ossessione dei pm: Berlusconi è morto, mandano a processo Dell'Utri

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