Tra le icone del tennis, il nome di Andre Agassi si distingue non solo per i successi sul campo, ma anche per il suo stile distintivo. Prima di adottare accessori di lusso e look curati, l’atleta americano era conosciuto per il suo atteggiamento ribelle e il suo modo di vestirsi. Un dettaglio meno noto riguarda un orologio che ha accompagnato molte sue partite e che, secondo alcune fonti, sarebbe stato più “vincente” di un classico Rolex.

Prima dei Rolex, dei completi verde oliva e del biondo platino, c’era Andre Agassi, il kid punk di Las Vegas. Un talento fuori dagli schemi che ha rivoluzionato e riscritto l’estetica del tennis. Shorts in denim, polo dai colori acidi, capelli ossigenati, atteggiamento da rockstar; in un circuito ancora legato a un’eleganza rigida e silenziosa, Agassi portava in campo rumore, personalità, rottura. Non chiedeva il permesso, semplicemente cambiava le regole. Il tennis non era la sua storia, o almeno non era quella che avrebbe scelto per sé. Ha iniziato controvoglia giovanissimo, costretto da un padre che imponeva una disciplina ferrea e che lo voleva vincente.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - L'orologio più vincente del tennis non è un Rolex, ma questo EBEL di Andre Agassi

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