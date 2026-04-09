Il nuovo Rolex di Vinicius Jr è l' orologio perfetto per una superstar del Real Madrid

Vinicius Jr. ha mostrato un notevole miglioramento anche fuori dal campo, e dopo oltre un anno si è fatto notare per il nuovo orologio che indossa. Si tratta di un modello di alta gamma, scelto dalla star del Real Madrid, che ha attirato l’attenzione tra gli appassionati di orologi di lusso. L’oggetto in questione rappresenta un elemento distintivo dello stile del calciatore, che ha recentemente aggiornato il suo orologio personale.

Vinicius Jr. ha compiuto un vero salto di qualità, e non solo in campo. Dopo più di un anno è tornato a parlare in conferenza stampa, alla vigilia di una partita di Champions che porta con sé tutto il peso delle grandi notti europee: il Real Madrid contro il Bayern Monaco, con il carico simbolico che un appuntamento del genere inevitabilmente trascina. Il calciatore brasiliano si è presentato con un orologio che non era un semplice dettaglio di stile. Era un segnale. Un modo per affermare, senza bisogno di parole, che non si parla più soltanto di un giocatore decisivo, ma di una figura centrale: sul terreno di gioco, nel dibattito culturale che oggi attraversa il calcio e, naturalmente, in quel territorio in cui il lusso smette di essere un accessorio e diventa un linguaggio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il nuovo Rolex di Vinicius Jr. è l'orologio perfetto per una superstar del Real Madrid Real Madrid – Monaco 6-1 – Vinicius Jr brilla nella vittoria necessaria per il RealIl Real Madrid somigliava in qualche modo a se stesso nella vittoria dominante della Champions League per il nuovo allenatore Alvaro Arbeloa. Leggi anche: Vinicius Jr raggiunge 200 contributi offensivi con il Real Madrid: un’impresa straordinaria!