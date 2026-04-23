Milano banlieue due italiani di 18 e 25 anni rubano Rolex Daytona a un parrucchiere armati di pistole | ma l' orologio è falso

Due giovani italiani di 18 e 25 anni sono stati fermati a Milano mentre tentavano di rubare un Rolex Daytona a un parrucchiere. I malviventi sono arrivati a bordo di uno scooter e, armati di pistole, hanno cercato di sottrarre l’orologio. Tuttavia, l’oggetto si è rivelato essere un falso. La polizia ha bloccato i due dopo aver ricevuto una segnalazione e ha sequestrato l’auto e le armi.

I due sono arrivati davanti al negozio di via Nicola Romeo a bordo di uno scooter. Con il volto coperto da caschi integrali e armati di pistola, hanno fatto irruzione nel locale: hanno minacciato il titolare, colpendolo con la canna dell’arma e gli hanno sottratto l'orologio Caschi integrali.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano banlieue, due italiani di 18 e 25 anni rubano Rolex Daytona a un parrucchiere armati di pistole: ma l'orologio è falso Notizie correlate Leggi anche: Parrucchiere assaltato con le pistole in pugno: gli strappano il Rolex Daytona (ma è un falso) Il nuovo Rolex Daytona di Carlos Alcaraz è molto più di un Rolex DaytonaC'è chi rimane fedele al proprio Rolex e chi, pur restando fedele a Rolex, ama cambiare modello.